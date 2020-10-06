В Австралії дали невтішний прогноз на ще два роки карантину через COVID-19

Уряд Австралії спрогнозував, що населення країни не буде вакциноване до кінця 2021 року. Це означає, що закордонні поїздки до цього часу залишатимуться на низькому рівні, а заходи щодо соціального дистанціювання збережуться до 2022 року.

Як повідомило Daily mail, така інформація міститься у Федеральному бюджеті Австралії. Передбачено, що до вакцинації населення від COVID-19 закордонні поїздки будуть обмеженими.

При цьому у бюджетних документах посадовці спрогнозували низький рівень подорожей до 2021 року саме стосовно ділових поїздок, а не відпусток на Балі, в Європу чи США.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон раніше заявляв, що першим кроком послаблення туристичних обмежень стане відкриття для подорожей "безпечних місць". Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та тихоокеанські острови, такі як Фіджі, можуть бути одними з перших країн, куди австралійцям дозволять літати.

Минулого тижня голова уряду повідомив, що розглядає "систему світлофора", яка дозволить людям, що в'їжджають до Австралії з країн із низьким рівнем ризику щодо COVID-19, уникати обсервації в готелях, а знаходитись вдома на самоізоляції.

З 17 березня 2020 року в Австралію дозволяється в'їжджати лише громадянам Австралії та постійним резидентам. Вони мають проходити двотижневий готельний карантин своїм коштом.

Закордонні поїздки заборонені до 17 грудня, і цей термін може бути продовжений.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 6 жовтня, коронавірусом у світі заразилися більш як 35,6 млн осіб. За минулу добу виявлено 264 208 нових інфікованих.