В Австралії чоловік побачив у вікні 'привид' дідуся. Фото

Австралієць Тайлер Торнтон розповів, що побачив на фотографії будинку, у якому жив його покійний дідусь, силует людини і "впізнав" у ньому родича.

Світлину він опублікував у групі Australian Paranormal у Facebook. Торнтон розповів, що після смерті дідуся сім'я вирішила продати будинок.

"Рієлторка зробила ці фотографії й надіслала їх моїй матері. Тоді всередині будівлі нікого вже не було", – написав Торнтон під опублікованими знімками.

На фото видно, що в одному з вікон будинку на першому поверсі видніється силует. Австралієць вважає, що це привид його дідуся. У коментарях багато хто погодився з думкою автора публікації. Люди зазначали, що теж бачать на знімку фігуру, що нагадує чоловіка.

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