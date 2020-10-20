В Австралії через коронавірус переповнилося сховище літаків. Відео

Карина Бондаренко Світ 07:22, 20.10.2020 Оновлено: 08:18, 20.10.2020

Сховище літаків у Центральній Австралії настільки переповнилося літаками, що його власникам довелося шукати більше місця.

Це пов'язано з тим, що в багатьох перевізників не вистачило пасажирів, щоб виправдати польоти під час пандемії коронавірусу, пише ВВС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наприклад, тільки компанія Asia Pacific Airline Storage зберігає 94 літаки в Аліс-Спрінгс і буде зберігати більше в Південно-Східному Квінсленді.

За словами аналітиків, це ознака того, наскільки важкими стали умови для авіакомпаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, науковий радник уряду Великобританії Патрік Велленс заявив, що вакцина від COVID-19 не зможе повністю зупинити вірус. Вона тільки знизить темпи поширення.

Коментувати
Світ

Дивіться також

Суд заборонив згадувати Медведчука у книзі Кіпіані про Стуса: тираж розійшовся за хвилини

Дружина та син Гройсмана заразилися коронавірусом

Чому депутатам маски закуповує держава, а школярам повинні батьки?

Поразка Ломаченка: чому більшість українців радіє

Дніпрянка перемогла COVID-19 і детально описала симптоми й розвиток хвороби