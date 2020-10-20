В Австралії через коронавірус переповнилося сховище літаків. Відео

Сховище літаків в Центральній Австралії настільки переповнилося літаками, що його власникам довелося шукати більше місця.

Це пов'язано з тим, що у багатьох перевізників не вистачило пасажирів, щоб виправдати польоти під час пандемії коронавірусу, пише ВВС (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наприклад, тільки компанія Asia Pacific Airline Storage зберігає 94 літаки в Аліс-Спрінгс і буде зберігати більше в Південно-Східному Квінсленді.

За словами аналітиків, це ознака того, наскільки важкими стали умови для авіакомпаній.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, науковий радник уряду Великобританії Патрік Велленс заявив, що вакцина від COVID-19 не зможе повністю зупинити вірус. Вона тільки знизить темпи поширення.