В Австралії батькові вдалося врятувати 10-річного сина з пащі акули: дивовижні деталі

Біля австралійського острова Тасманія акула схопила 10-річного хлопчика, коли він рибалив зі своїм батьком на шестиметрової човні.

Як пише Daily Mail, трагедія сталася в 5 км від узбережжя міста Стенлі. Тато стрибнув у воду, щоб врятувати сина.

Йому і двом іншим чоловікам вдалося відлякати акулу і витягнути дитину.

"Раптово акула вистрибнула з води, схопила маленького хлопчика і потягнула його під воду. Батько за природним інстинктом відразу стрибнув за сином і зумів схопити його", – розповів очевидець.

Хлопчик отримав поранення голови, грудей і руки. Він був доставлений в Північно-Західну обласну лікарню, де перебуває в стабільному стані.

Свідки вважають, що напала велика біла акула, але це ще не підтверджено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Австралії акули загризли двох відпочивальників.