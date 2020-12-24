В Атлантиці розколовся один із найбільших айсбергів у світі. Фото

Карина Бондаренко Світ 03:00, 24.12.2020

Один із найбільших айсбергів у світі A68a, який дрейфував Південною Атлантикою, почав розпадатися.

Про це стало відомо з останніх супутникових знімків, зроблених у вівторок, 22 грудня, пише ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На фото видно великі тріщини, а також величезні брили льоду, які відділяються й віддаляються від нього.

Зазначається, що айсберг відколовся від Антарктиди в 2017 році і дрейфував біля узбережжя острова Південна Джорджія.

Найбільший у світі айсберг.
bbc.com

"Майже три з половиною роки, як він відколовся від льодовикового шельфу Ларсен С, айсберг A68a – четвертий за величиною в історії спостережень – нарешті починає розпадатися", – зазначив Адріан Лукман з Університету Суонсі, Великобританія.

Крім того, що A68 є одним із найбільших в історії, він також став айсбергом, за яким людство мало можливість найбільше стежити.

Айсберг розколовся.
bbc.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, найбільший у світі льодовик А68 розміром у сім Києвів, який відколовся від льодовика в Західній Антарктиді, почав рухатися в бік Атлантики.

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