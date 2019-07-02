В Аргентині перекинувся автобус з туристами: загинули 13, поранено - 40 осіб

Автобус з групою пенсіонерів перекинувся на туманній дорозі в північній частині Аргентини, в результаті чого загинули щонайменше 13 пасажирів і 40 отримали поранення.

Представник міста Дардо Еррера повідомив телеканалу Todo Noticias, що аварія сталася на небезпечному перехресті біля його міста в провінції Тукуман, пише Сitynews.

ДТП в Аргентині АР

АР

За даними поліції, автобус перекинувся на повороті, бо водій не впорався з керуванням. Сам він не постраждав. Крім того, правоохоронці кажуть, що такої кількості загиблих не було б, якщо пасажири користувалися б ременями безпеки.

Відзначається, що автобус їхав з міста Мендоса в Термас де Ріо Хондо, курорт, відомий своїми термальними водами.

Як повідомляв OBOZREVATEL 29 червня під Запоріжжям туристи потрапили в смертельне ДТП.

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