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В Аргентині перекинувся автобус з туристами: загинули 13, поранено - 40 осіб

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Автобус з групою пенсіонерів перекинувся на туманній дорозі в північній частині Аргентини, в результаті чого загинули щонайменше 13 пасажирів і 40 отримали поранення.

Представник міста Дардо Еррера повідомив телеканалу Todo Noticias, що аварія сталася на небезпечному перехресті біля його міста в провінції Тукуман, пише Сitynews.

ДТП в Аргентині

ДТП в Аргентині

АР

В Аргентині перекинувся автобус з туристами: загинули 13, поранено - 40 осіб

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За даними поліції, автобус перекинувся на повороті, бо водій не впорався з керуванням. Сам він не постраждав. Крім того, правоохоронці кажуть, що такої кількості загиблих не було б, якщо пасажири користувалися б ременями безпеки.

Відзначається, що автобус їхав з міста Мендоса в Термас де Ріо Хондо, курорт, відомий своїми термальними водами.

Як повідомляв OBOZREVATEL 29 червня під Запоріжжям туристи потрапили в смертельне ДТП.

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Місце
Аргентина
Тег
ДТП
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