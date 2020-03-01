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1 березня • оновлено в 15:23
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У Стамбулі "пов'язали" головного редактора пропагандистів Путіна: що відомо

23.1т
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У Стамбулі 1 березня затримали головного редактора турецької філії пропагандистського російського інформаційного агентства Sputnik Махіра Бозтепе.

Він став четвертим за рахунком затриманим співробітником цього медіа. Про це написала в своєму Telegram-каналі головна редакторка МІА "Росія сьогодні" і телеканалу RT Маргарита Симоньян.

За її словами, поліція буквально увірвалася до офісу турецького бюро інформагентства. Правоохоронці нібито заявили, що не покинуть будівлю, поки з ними не зустрінуться представники ІА.

Махір Бозтепе

Махір Бозтепе

ria.ru

Як повідомляють РИА Новости, Бозте відправлять на допит у головне управління безпеки Туреччини.

А Симоньян підкреслила, що троє співробітників агентства відучора перебувають у поліції в Анкарі.

"Напередодні ввечері до їхніх квартир вломилися націоналісти... Туреччина, це що ???" – обурилася топпропагандистка.

Відомо, що 1 березня в офісі "Sputnik Туреччина" відбувалася зустріч керівника представництва агентства в Стамбулі Максима Дурнєва, а також адвокатів, співробітників генерального консульства Росії та турецької поліції.

Пізніше сам Махір Бозтепе повідомив, що його спершу відвезли на медичний огляд до лікарні – оскільки так належить за процедурою під час затримання.

"За його словами, поліція щодо нього силу не застосовує, вони прямують до управління з безпеки Стамбула", – передають РИА Новости в Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Туреччини Анкарі в суботу, 29 лютого, напали на трьох співробітників місцевої філії пропагандистського російського агенства – "Sputnik Туреччина".

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
російська пропаганда
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Туреччина Стамбул
Тег
ЗМІ
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Кто бы тявкал?! Как всегда, эта жирная овца Симонян. Что-то она язык в задницу прячет всегда, когда у нас в России арестовывают оппозиционеров и российских демонстрантов.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Турки объяснят как яшкаться с гяурами.Особенно они любят общаться с армянами через 5 элемент,Симонян-знает.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Я только за
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