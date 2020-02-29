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1 березня • оновлено в 01:37
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Пропагандистів Путіна "накрили" в Туреччині, у Симоньян істерика

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У столиці Туреччини Анкарі в суботу, 29 лютого, напали на трьох співробітників місцевої філії пропагандистського російського агенства – "Sputnik Туреччина".

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила головна редакторка МІА "Россия сегодня" та телеканалу RT Маргарита Симоньян. За її словами, невідомі увірвалися до працівників додому, звинувативши їх у зраді батьківщини.

Пропагандистка заявила, що дії не були законними. "Увірвалися якісь упирі, погрожували, кричали, що вони зрадники батьківщини, тому що працюють на росіян", – написала Симоньян.

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На сайті "Sputnik Туреччина" уточнюється, інцидент стався близько 22:30-23:00 за мск. "У квартири спробували увірватися організовані групи людей, вигукували націоналістичні гасла, образи та погрози. Нападники намагалися виламати двері", – йдеться в повідомленні.

У кожній із груп нібито було не менше десяти осіб. Вони зникли до прибуття поліції. Журналісти звернулися в правоохоронні органи.

Співробітники "Sputnik Туреччина" заявили про напад в Анкарі

Співробітники "Sputnik Туреччина" заявили про напад в Анкарі

Колаж

Симоньян зі свого боку запитала, яким чином нападникам були відомі домашні адреси "не найбільш публічних співробітників".

Зазначимо, в ніч на п'ятницю біля генконсульства Росії в Стамбулі пройшла акція протесту. Охорону будівлі з вечора четверга було посилено, безпека забезпечується силами поліцейського спецназу.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт у Сирії. Лідер турків зазначив, що він ввів війська на запрошення сирійського народу.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
російська пропаганда Конфлікт Росії і Туреччини
Особа
Маргарита Сімон'ян
Місце
Туреччина Анкара
Теги
Новини Росії напад пропаганда
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