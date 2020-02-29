У столиці Туреччини Анкарі в суботу, 29 лютого, напали на трьох співробітників місцевої філії пропагандистського російського агенства – "Sputnik Туреччина".

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила головна редакторка МІА "Россия сегодня" та телеканалу RT Маргарита Симоньян. За її словами, невідомі увірвалися до працівників додому, звинувативши їх у зраді батьківщини.

Пропагандистка заявила, що дії не були законними. "Увірвалися якісь упирі, погрожували, кричали, що вони зрадники батьківщини, тому що працюють на росіян", – написала Симоньян.

На сайті "Sputnik Туреччина" уточнюється, інцидент стався близько 22:30-23:00 за мск. "У квартири спробували увірватися організовані групи людей, вигукували націоналістичні гасла, образи та погрози. Нападники намагалися виламати двері", – йдеться в повідомленні.

У кожній із груп нібито було не менше десяти осіб. Вони зникли до прибуття поліції. Журналісти звернулися в правоохоронні органи.

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Симоньян зі свого боку запитала, яким чином нападникам були відомі домашні адреси "не найбільш публічних співробітників".

Зазначимо, в ніч на п'ятницю біля генконсульства Росії в Стамбулі пройшла акція протесту. Охорону будівлі з вечора четверга було посилено, безпека забезпечується силами поліцейського спецназу.

І ще питання - як цим упирям стали відомі домашні адреси не самих публічних наших співробітників. - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

В організованих групах людей, які одночасно напали на квартири трьох наших співробітників в Анкарі, було близько десяти чоловік у кожній.



Вони кричали: 'Туреччина для турків!' 'Зрадники!' і 'Російські шпигуни!'



У моїх прабабусь зараз було б дежавю. - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт у Сирії. Лідер турків зазначив, що він ввів війська на запрошення сирійського народу.

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