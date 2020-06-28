В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим. Фото
Архієпископ Кентерберійський, духовний глава Церкви Англії у Сполученому Королівстві, духовний лідер Англіканської спільноти Джастін Уелбі у розпал протестів, викликаних вбивством афроамериканця Джорджа Флойда, заявив, що Ісус Христос "не був білим".
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Свій пост Уелбі супроводив "улюбленими зображеннями" Христа з усього світу.
"Ісус був з Близького Сходу, він не був білим. Важливо, щоб ми це пам'ятали", – написав глава Церкви Англії.
"Бог, якому ми поклоняємося у Христі, універсальний. Надія, яку він несе, – добра новина для всіх нас", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Масові протести у багатьох містах США, які супроводжувалися заворушеннями, спровокувала смерть афроамериканця Джорджа Флойда.
Флойд помер в результаті кардіопульмонарного шоку – зупинки серця і дихання, який викликали дії поліцейського. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.
8 червня група протестуючих з рухів Black Lives Matter і Антифа захопила центральну частину Сіетла, оголосивши там "Автономну зону Капітолійського пагорба". Туди не пускали поліцію, заперечуючи американську владу.
14 червня в Атланті спалахнула нова хвиля протестів через вбивство 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса.