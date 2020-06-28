В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим. Фото

Яра Дорош Світ 23:09, 28.06.2020 Оновлено: 23:09, 28.06.2020

Архієпископ Кентерберійський, духовний глава Церкви Англії у Сполученому Королівстві, духовний лідер Англіканської спільноти Джастін Уелбі у розпал протестів, викликаних вбивством афроамериканця Джорджа Флойда, заявив, що Ісус Христос "не був білим".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Свій пост Уелбі супроводив "улюбленими зображеннями" Христа з усього світу.

"Ісус був з Близького Сходу, він не був білим. Важливо, щоб ми це пам'ятали", – написав глава Церкви Англії.

В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим
Twitter/Джастін Уелбі

"Бог, якому ми поклоняємося у Христі, універсальний. Надія, яку він несе, – добра новина для всіх нас", – додав він.

В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим
Twitter/Джастін Уелбі
В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим
Twitter/Джастін Уелбі
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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Масові протести у багатьох містах США, які супроводжувалися заворушеннями, спровокувала смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

  • Флойд помер в результаті кардіопульмонарного шоку – зупинки серця і дихання, який викликали дії поліцейського. Коп, затримуючи чоловіка, дев'ять хвилин душив його шию коліном.

  • 8 червня група протестуючих з рухів Black Lives Matter і Антифа захопила центральну частину Сіетла, оголосивши там "Автономну зону Капітолійського пагорба". Туди не пускали поліцію, заперечуючи американську владу.

  • 14 червня в Атланті спалахнула нова хвиля протестів через вбивство 27-річного афроамериканця Рейшарда Брукса.

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