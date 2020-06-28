В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим. Фото

В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим. Twitter/Джастін Уелбі

Архієпископ Кентерберійський, духовний глава Церкви Англії у Сполученому Королівстві, духовний лідер Англіканської спільноти Джастін Уелбі у розпал протестів, викликаних вбивством афроамериканця Джорджа Флойда, заявив, що Ісус Христос "не був білим".

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter. Свій пост Уелбі супроводив "улюбленими зображеннями" Христа з усього світу.

"Ісус був з Близького Сходу, він не був білим. Важливо, щоб ми це пам'ятали", – написав глава Церкви Англії.

В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим Twitter/Джастін Уелбі

"Бог, якому ми поклоняємося у Христі, універсальний. Надія, яку він несе, – добра новина для всіх нас", – додав він.

В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим Twitter/Джастін Уелбі

В англіканській церкві заявили, що Ісус не був білим Twitter/Джастін Уелбі

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