В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами: названі основні версії події

В Англії заарештували підозрюваного у вбивстві 39 невідомих, чиї тіла були знайдені 23 жовтня у вантажівці в індустріальному парку в графстві Ессекс. Однією з версій слідства є загибель нелегалів під час транзиту з рідної держави.

Поліція затримала водія вантажівки. Це 25-річний Мо Робінсон, житель міста Портадаун у Північній Ірландії. Правоохоронці цієї країни також перевіряють версію причетності організованих злочинних груп, пише BBC.

Встановлено, що вантажівка з трупами прибула з міста Пурфліт. Причому кабіна водія приїхала з Північної Ірландії, а сам причіп – з бельгійського Брюгге. У Пурфліті їх з'єднали і відправили до Ессексу.

Спочатку поліція не могла точно встановити національність загиблих, але 24 жовтня стало відомо, що всі вони були громадянами Китаю, пише Malaysia News.

Вантажівка з тілами мігрантів Daily Mail

Крім англійських та ірландських правоохоронців, до розслідування долучилися й поліцейські Бельгії.

"Ми й гадки не маємо, як довго вантажівка провела в Бельгії: можливо, години, а може, і дні", – повідомив спікер Федеральної прокуратури Бельгії Ван Даус.

Першою версією слідства було те, що вантажівка з трупами прибула з Болгарії, проте пізніше представник МЗС цієї держави заявив, що авто мало реєстрацію під назвою компанії, яка належить громадянину Ірландіі. Він назвав "вкрай малоймовірним", що загиблі були його співвітчизниками.

Затриманий водій BBC

За інформацією директора Асоціації автоперевізників Річарда Бернетта, температура в рефрижираторних причепах, у якому й перебували всі загиблі, може опускатися до -25, що спричинить гарнтовану смерть для тих, хто опинився в таких умовах.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон назвав подію "несамовитою трагедією". Правоохоронці кількох країн пообіцяли докласти всіх зусиль для завершення розслідування масової загибелі мігрантів.

Маршрут вантажівки BBC

У виданні зазначили, що випадки смертей для нелегалів під час перевезення до різних країн фіксуються регулярно. У 2000 році в транспорті задихнулися 58 китайців, також були НП з біженцями з Афганістану.

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2019 року правоохоронці Криму викрили організацію вербувальників, які залучали українців до перевезення нелегальних мігрантів із країн Південно-Західної Азії.

Зловмисники незаконно переміщували українських громадян через кордон, зокрема і через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території Криму до Туреччини.

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