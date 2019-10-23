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23 жовтня • оновлено в 13:20
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В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами всередині

4.8т Читати матеріал російською

В Англії в місті Грейс (графство Ессекс) 23 жовтня знайшли вантажівку із 39 трупами всередині. За попередньою інформацією, авто приїхало з Болгарії.

Тіла знаходилися у вантажному контейнері, який стояв у індустріальному парку, пише CNN. Один із загиблих – підліток.

За версією слідства, вантажівка прибула на територію Британії через порт Холіхед на минулих вихідних.

"Ми продовжуємо опізнання жертв, але я припускаю, це займе тривалий час", – заявив суперіндендант Ендрю Маринер.

Трупи лежали у авто

Трупи лежали у авто

https://www.dailymail.co.uk

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Місце НП

Місце НП

Action Press

Правоохоронці заарештували 25-річного водія вантажівки, вихідця з Північної Ірландії. Йому оголосили підозру у вбивствах.

У поліції також повідомили, що поки не знають, громадянами якої країни є загиблі.

В Англії знайшли вантажівку з 39 трупами всередині

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Києві виявили авто з трупом усередині. Моторошну знахідку зробили перехожі, що звернули увагу лежав на сидінні людини.

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Місце
Англія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Чекистской мерзости нет предела, уже через Болгарию в Англию трупы с подвалов Лубянки вывозят.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Pavlov Dmitry, когда ты здохнишь я зажарю а)(уенного гуся
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