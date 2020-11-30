В Англії зафіксували спалах пташиного грипу

На фермі в Північному Йоркширі (Англія) знищать 10 500 індичок через підтвердження фактів пташиного грипу.

Як пише ВВС, штам H5N8 був виявлений 28 листопада на території відгодівлі птиці поблизу Норталлертона. У зв'язку з цим Департамент у справах сільських районів ухвалив рішення про гуманне знищення індичок з метою зупинення розповсюдження захворювання. При цьому в Службі громадської охорони здоров'я Англії запевнили, що ризик для населення від виявлення вірусу вкрай низький.

Але задля безпеки навколо ферми, де виявили спалах, створили тимчасову контрольну зону 3 на 10 кілометрів.

"Ми терміново шукаємо будь-які свідчення поширення хвороби, пов'язаної з цією фермою, щоб контролювати і ліквідувати спалах. Мисливці за птахами повинні уважно стежити за будь-якими ознаками хвороби, негайно повідомляти про підозру на захворювання і стежити за підтриманням хорошого біозахисту в приміщеннях", – сказала головна ветеринарна лікарка Департаменту у справах сільських районів Крістін Міддлмісс.

Крім того, у відомстві припустили, що хвороба може поширюватися на домашніх птахів та тих, які утримуються в неволі, коли їх дикі родичі мігрують з континентальної Європи взимку.

Водночас, щоб заспокоїти населення, консультант з гострих респіраторних інфекцій в Службі громадської охорони здоров'я Англії доктор Гевін Дабрера запевнив, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не підтвердила жодного випадку зараження H5N8 у людей.

Зі свого боку Агентство стандартів харчових продуктів додало, що правильно приготована птиця і яйця залишаються безпечними для вживання в їжу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спалахи пташиного грипу штамів Н5N8 і H5N5 були виявлені в Норвегії та Бельгії. Так, на бельгійській фермі в Менені через хворобу загинули близько 600 птахів, а ще 151 тис. курей були вбиті через загрозу поширення інфекції. Що стосується Норвегії, то там перший випадок грипу H5N8 був виявлений у дикого гусака.