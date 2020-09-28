В Англії ввели штрафи до $13 тисяч за порушення самоізоляції через COVID-19

В Англії з 28 вересня за порушення режиму самоізоляції через COVID-19 різко підвищать штрафи до 10 тисяч фунтів.

Про це повідомило BBC. Люди з позитивним результатом тесту на COVID-19 або ті, хто контактував з хворими, повинні перебуває на самоізоляції.

За перше порушення самоізоляції покарають на 1 тисячу фунтів ($1,3 тис. або 36 тис. грн). За повторне порушення доведеться заплатити 10 тисяч фунтів ($13 тис. або 360 тис. грн).

Решта частини Великобританії – Шотландія, Уельс і Північна Ірландія – планують ввести схожі заходи.

Уряд вирішив посилити штрафи через результати дослідження, яке показало що дуже маленький відсоток людей, яким наказаний режим самоізоляції, слідують йому добровільно.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб контролювати поширення цього вірусу, запобігти зараженню найбільш вразливих людей, а також захистити Національну службу охорони здоров'я і врятувати життя", – заявив прем'єр-міністр Великобританії.

Співробітники поліції можуть перевірити, чи дотримуються люди правила в "гарячих точках" поширення вірусу і серед груп високого ризику, грунтуючись на даних "місцевої розвідки".

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 19 вересня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про початок другої хвилі коронавірусу (COVID-19) в країні. У заяві Джонсона йдеться, що нова хвиля інфікування коронавірусною інфекцією почалася у Франції, Іспанії та в цілому по всій Європі.