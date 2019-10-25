В Англії виявили вантажівку із 39 трупами: історія отримала продовження

Поліція Англії затримала ще двох осіб у рамках розслідування справи про загибель 39 людей, яких виявили у вантажівці у місті Грейс (графство Ессекс) 23 жовтня.

Про це написала "Європейська правда" з посиланням на Sky News. Раніше вже було затримано водія транспортного засобу.

Після видачі ордерів у графстві Чешир заарештували 38-річного чоловіка та 38-річну жінку з міста Воррінгтон. Їх звинуватили у торгівлі людьми та ненавмисному вбивстві.

В Англії виявили вантажівку із 39 трупами https://www.dailymail.co.uk

Також 25 жовтня розпочалася підготовка до проведення експертиз тіл загиблих. Щонайменше 11 трупів доправили до лікарні у Челмсфорді. Решта тіл буде перевезена туди до кінця тижня.

Міністерство закордонних справ Болгарії повідомило, що вантажівка Scania була зареєстрована у Варні, на чорноморському узбережжі країни, під назвою компанії, яка належить громадянину Ірландії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Англії у місті Грейс (графство Ессекс) 23 жовтня знайшли вантажівку із 39 трупами всередині. Тіла перебували у контейнері, який стояв у індустріальному парку.

Встановлено, що авто з трупами прибуло із міста Пурфліт. Причому кабіна водія приїхала з Північної Ірландії, а сам причіп – із бельгійського Брюгге. У Пурфліті їх з'єднали і відправили до Ессексу.

Однією з версій слідства є загибель нелегалів під час транзиту з рідної держави.

Спочатку поліція не могла точно встановити національність загиблих, але 24 жовтня стало відомо, що всі вони були громадянами Китаю.

Поліція затримала водія вантажівки. Це 25-річний Мо Робінсон, житель міста Портадаун у Північній Ірландії.

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