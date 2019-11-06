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6 листопада • оновлено в 21:01
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В Англії трапився витік хімікатів: 57 постраждалих. Перші фото

1.1т Читати матеріал російською

Мінімум 57 осіб постраждали в результаті можливого витоку хімікатів, який трапився біля міста Мейдстон у графстві Кент (Англія) у середу, 6 листопада.

Близько 15:00 за місцевим часом на місце НП прибули 3 машини швидкої допомоги, 5 пожежних машин, офіцери з небезпечних матеріалів і спеціалізований хімічний блок. Про це повідомляє KentOnline (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Всі постраждалі скаржилися на утруднене дихання. Жоден із пацієнтів, за попередніми даними, не перебуває у важкому стані. Відзначається, що кілька жителів все ж госпіталізували.

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В Англії трапився витік хімікатів

В Англії трапився витік хімікатів

KentOnline

В Англії трапився витік хімікатів

В Англії трапився витік хімікатів

KentOnline

При цьому, за словами очевидців, лікарня Вільяма Харві в Ешфорді та лікарня Танбрідж-Уеллс були приведені в бойову готовність у відповідь на інцидент.

В Англії трапився витік хімікатів

В Англії трапився витік хімікатів

KentOnline

Один із постраждалих повідомив, що на місці НП бачив людей у білих захисних костюмах, а також зауважив кілька білих наметів, встановлених фахівцями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Англії в місті Грейс (графство Ессекс) 23 жовтня знайшли вантажівку з 39 трупами всередині.

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Місце
Англія
Тег
хімікати
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Чепигу с Бошировым уже на камерах видели?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Англосаксы опять скрипалей травят
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