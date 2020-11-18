В Англії лікар прийняв смертельну хворобу за алергію на собак

Лікар англійського міста Дербі переплутав смертельно небезпечну хворобу пацієнта з алергією на собак.

Як пише Daily Mirror, у 52-річного Кевіна Парнхема насправді була ракова пухлина на язику. На щастя, пацієнту вдалося перемогти хворобу.

Парнхем звернувся до лікаря у 2017 році зі скаргами на печію та неприємні відчуття в горлі. Той заявив, що у нього алергія на власну собаку – німецького боксера на прізвисько Оттіс. Як лікування прописав антигістамінні препарати.

Чоловік вирішив повторно проконсультуватися з іншим фахівцем – оториноларингологом. А той виявив у пацієнта ракову пухлину на язиці.

Після курсу радіо- і хімієтерапії Парнхем повністю вилікувався.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Каліфорнії (США) 30 вересня від лейкемії помер Тімоті Рей Браун – перший у світі пацієнт з ВІЛ, якому вдалося досягти ремісії після пересадки кісткового мозку. Рецидив хвороби стався через 12 років після лікування.