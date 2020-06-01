Новости из США. Воскресенье, 31 мая.

* По всей стране продолжаются демонстрации, которые в особенности с наступлением темноты сменяются во многих городах актами вандализма, совершаемыми судя по многим признакам хорошо организованными людьми. В частности, комиссар департамента исполнения наказаний штата Миннесота Пол Шнелл заявил в воскресенье вечером в Миннеаполисе, что среди демонстрантов были замечены белые националисты, известные правоохранителям, которые выступают в качестве "агитаторов", разжигающих и провоцирующих толпу.

– И в предыдущие дни было очевидно, что мирный протест, демонстрации, в которых участвует множество людей, следует отделять от действий вандалов, не имеющих отношения к демонстрантам.

Протесты в США Украинская правда

Протесты в США Украинская правда

– Во многих городах введен комендантский час, но не везде он соблюдается.

– В Вашингтоне многочисленная демонстрация проходила в непосредственной близости от Белого Дома. Вечером акты вандализма – поджоги, битье машин и витрин произошли и в столице.

– Стало известно, что по крайней мере в пятницу вечером секретная служба, охраняющая президента, эвакуировала Трампа и его семью в бункер под Белым Домом, где они провели минимум час.

– В Миннеаполисе днем едва не произошла большая трагедия. Водитель большой автоцистерны направил ее на большой скорости в толпу демонстрантов, двигавшуюся по шоссе. По счастливой случайности никто не пострадал. Водитель арестован без права освобождения под залог, ему предъявлены обвинения в умышленном нападении на людей. Водителем оказался 35-летний Богдан Вечирко, житель Миннесоты, работающий в транспортной компании, из Огайо. Примечательно, что этот несостоявшийся террорист является сторонником Трампа – он переводил деньги в избирательные фонды Трампа и республиканской партии. Замечу для украинских друзей, что то, что он этнический украинец, в Америке вряд ли кого-то заинтересует. Преступник – он и есть преступник. Его происхождение не имеет при этом никакого значения. Скорее всего, человек оказался жертвой пропаганды ненависти, исходящей постоянно сверху и с того же телеканала Фокс. И отвечать за то, что неуравновешенные люди могут сотворить, наслушавшись и начитавшись этой пропаганды, должны те, кто этой пропагандой занимаются изо дня в день.

– Президент молчит. Не находит нужным ничего сказать стране, как-то успокоить страсти. Как сообщает CNN со ссылкой на свои источники в белом Доме, в окружении Трампа имеются серьезные разногласия по поводу того, должен ли он выступить по ТВ и обратиться к американцам. Одни считают, что должен, другие, в том числе его зять и старший советник Кушнер, считают, что не должен.

– В Твиттере Трамп обвиняет в том, что происходит в стране телеканалы CNN, MSNBC, газеты Нью-Йорк Таймс и Вашингтон Пост, "fake news", движение "антифа" (пригрозил, что объявит его террористической организацией) и "радикальных левых".

– Джо Байден в интервью телеканалу CNN резко осудил Трампа за "непрезидентское поведение", за полное отсутствие лидерских качеств и способности вывести страну из тяжелого кризиса, в котором она оказалась, объединить людей. Байден заявил, что именно в этом, в объединении людей, в том, чтобы страна вступила в диалог сама с собой, видит одну из главных своих задач.

– В отдельном заявлении Джо Байден решительно осудил акты вандализма, заявив, что мирный протест против несправедливости законен и необходим, мирно протестовать - это поступать по-американски. Акты вандализма, поджоги - совершенно неприемлемы и должны быть осуждены.

* Между тем пандемия коронавируса никуда не ушла.

– Количество людей, у которых диагностировано заражение коронавирусом, превысило на 20:05 воскресенья по времени Восточного Побережья 1,797,400. Из них – 375,575 в штате Нью-Йорк. 160,445 заболевших в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. 120,582 больных - в Иллинойсе, 112,700 – в Калифорнии, 96,965 – в Массачусетсе.

– Число выявленных за сутки новых больных в стране составило около 19,800 (примерно на 3,200 меньше, чем в течение предыдущих суток).

– По состоянию на то же время 104,373 человека скончались от болезни с момента начала пандемии.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

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