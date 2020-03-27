Майже Велика депресія: Трамп вирішив терміново влити в економіку $2трлн

Економіка США вступила в глибоку рецесію через заходи по боротьбі з пандемією коронавірусу. На тлі цього президент Дональд Трамп підписав пакет фінансової допомоги, який став найбільшим в історії країни.

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Документ, який голова держави підписав у п'ятницю, 27 березня, передбачає фінансову підтримку американській економіці на суму в $2трлн. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ЗМІ США.

Раніше в п'ятницю законопроект отримав підтримку в Палаті представників Конгресу. А в середу після декількох днів узгодження з Білим домом його схвалив Сенат.

Зазначається, що пакет фінансової допомоги став найбільшою мірою підтримки економіки в історії США.

Документ передбачає, зокрема, грошові виплати в розмірі $1200. американцям з доходом до $75 тисяч на рік, створення програми підтримки малого бізнесу обсягом $367 млрд, а також виділення $500 млрд для фінансування різних галузей економіки, підтримки міст і штатів.

Тим часом The Washington Post зазначає, що американська економіка США вступила в глибоку рецесію, яка схожа на Велику депресію, на тлі заходів по боротьбі з COVID-19.

Видання пояснює, чим схожа нинішня ситуація на кризу минулого століття. Справа в тому, що в США припинили роботу багато підприємств, спровокувавши масові звільнення і погрожуючи викликати ланцюгову реакцію банкрутств і фінансових втрат для великих і малих компаній.

Заходи, які вживає адміністрація Трампа, не зупинять глибокий економічний спад і їх недостатньо для підтримки працівників, якщо викликана коронавірусом криза триватиме більше місяця або двох, зауважує видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих на коронавірус в США перевищила позначку позначку в 100 тисяч. За цим показником країна залишається лідером в світі.

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