В Алжирі п'ятьох затоптали на концерті: всі подробиці трагедії

В Алжирі на концерті популярного репера, відомого як Soolking, трапилася тиснява, у результаті чого загинули п'ять осіб.

Так, як пише Tout sur l'Algérie (TSA), інцидент стався ввечері 22 серпня на стадіоні у столиці країни. (Щоб подивитися фото і відео, докскрольте до кінця сторінки).

Тиснява виникла на одному з входів всередину комплексу. Відзначається, що жертвами стали два хлопці і три дівчини. Ще 21 особа постраждала, їх життя поза небезпекою.

Незважаючи на інцидент, Soolking продовжив концерт, який транслювали в прямому ефірі.

#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert #Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu