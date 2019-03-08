В Алжирі пройшла найбільша в історії акція протесту: неймовірні фото та відео

В Алжирі в п'ятницю, 8 березня, більше 1 млн осіб вийшли на вулиці, вимагаючи від чинного 82-річного президента Абдельазіза Бутефліки не висувати свою кандидатуру на п'ятий термін.

Як повідомляє The Guardian, це стало найбільшою акцією протесту в країні за її історію. Мітинги були влаштовані не тільки в столиці (Алжирі), але й у інших великих містах країни (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

скрін відео

Демонстранти вийшли на акцію з численними плакатами, багато хто скандував: "Свободу і демократію для Алжиру!" У ході взяли участь також жінки-старійшини.

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

Відомо, що напередодні протесту 8 березня влада Алжиру навіть призупинила рух потягів і метро в столиці.

Відзначимо, протести в Алжирі почалися в лютому після того, як громадськість дізналася, що Бутефліка планує балотуватися на новий термін.

The Guardian

The Guardian

Акції посилилися на початку березня, оскільки 3 числа закінчувався термін подачі до Конституційної ради країни необхідних документів для участі в президентських виборах. Представник Бутефліки незважаючи на опір громадян все ж подав документи.

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

facebook.com/algeriafoorrver

Спочатку громадяни відкидали кандидатуру чинного глави держави, але незабаром зажадали зміни всієї політичної системи.

Абдельазіз Бутефліка обирався на пост президента Алжиру вже чотири рази. Він очолює країну з 1999 року. У 2013 році чоловік переніс інсульт, після чого став дуже рідко з'являтися на публіці.

Чергові президентські вибори в Алжирі повинні відбутися 18 квітня 2019 року.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно італійські фермери влаштували зухвалий протест, висловлюючи незадоволення через низькі закупівельні ціни. Вони вилили тонни молока на дороги Сардинії.

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