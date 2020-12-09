В Албанії спалахнули масові протести після вбивства поліцейським порушника карантину. Фото і відео

У столиці Албанії Тирані сотні людей вийшли на масові протести після вбивства поліцейськими мирного жителя нібито через те, що він порушив комендантську годину.

Про це повідомило Reuters. Щоб розігнати протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Уранці 8 грудня поліцейські вбили 25-річного Клодіана Раша. За інформацією поліції, трагедія сталася через надмірне застосування сили одним із офіцерів під час комендантської години.

За словами правоохоронців, Раша нібито відмовився зупинитися на вимогу поліцейського, якому здалося, що хлопець озброєний. Пізніше в поліції уточнили, що порушник комендантської години тримав у руках якийсь предмет, але не зброю.

Офіцера, якого підозрюють у надмірному застосуванні сили, заарештували, розпочато розслідування. Керівництво поліції визнало, що співробітник порушив закон, застосувавши зброю.

Протестувальники вимагали негайної відставки міністра внутрішніх справ країни. Також вони кидали каміння в будівлю міністерства й підпалювали різдвяні ялинки.

За інформацією видання Albanian daily news, протестувальники повалили, а потім спалили новорічну ялинку на площі Скендербеґ у центрі Тирани, а також знищили святкові прикраси та ілюмінацію біля офісу прем'єр-міністра країни Еді Рами.

За інформацією видання, у результаті зіткнень постраждали дев'ять співробітників поліції і один журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд Албанії вирішив повернути комендантську годину в країні через сплеск нових випадків коронавірусу (COVID-19) останніми тижнями. З 11 листопада громадянам заборонено виходити з дому з 22:00 до 06:00.