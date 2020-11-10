В Албанії повернули комендантську годину

Уряд Албанії вирішив повернути комендантську годину в країні через сплеск нових випадків коронавірусу (COVID-19) в останні тижні.

Як повідомляє exit.al, з 11 листопада громадянам заборонено виходити з дому з 22:00 до 06:00. Винятки робляться тільки для випадків, пов'язаних із робочою необхідністю.

Бари та ресторани також не працюватимуть з 22:00 до 06:00, за винятком надання послуг доставки їжі.

Співробітникам підприємств та установ рекомендується працювати вдома.

Водночас школи не будуть закриті, оскільки, як зазначили місцеві чиновники, вони не є осередками зараження.

Нові карантинні заходи триватимуть протягом 3 тижнів.

За 8 листопада Албанія зафіксувала новий максимум щоденних випадків коронавірусу – 501. За останні п’ять тижнів у країні рівень позитивних тестів зріс до 44%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Італія ввела через COVID-19 комендантську годину і частковий локдаун.