В Африці пірати напали на корабель з українцями: що відомо

Пірати напали на судно біля берегів Беніну к Гвінейській затоці, на борту якого знаходилися українці.

Так, як пише "Медуза", у ніч на 2 січня на контейнеровоз MSC MANDY, що ходить під прапором Панами, увірвалися від семи до дев'яти осіб, озброєних автоматами Калашникова, ножами і мачете.

Вони пограбували екіпаж, після чого викрали шість осіб (усі вони, за офіційними даними, – росіяни). Решта моряків не постраждали.

Новини У Керченській протоці затонув корабель

ShipSpotting.com

За інформацією дипломатів, на борту перебували 26 осіб, у тому числі 20 росіян, двоє громадян Грузії та четверо громадян України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український малий броньований артилерійський катер "Кременчук" зміг непоміченим наблизитися прямо до Керченської протоки, чим налякав росіян.