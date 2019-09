В Афганістані влаштували кривавий теракт: десятки загиблих

В Афганістані влаштували новий кривавий теракт. В результаті загинули 24 особи, ще 31 отримала поранення.

Як повідомляє Reuters, це трапилося 17 вересня у Чарікарі (провінція Парван). Вибух прогримів під час передвиборчого виступу президента країни Ашраф Гани (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що на заході були присутні багато жінок із дітьми. На місці трагедії працюють рятувальники і медики, побоюючись, що кількість жертв може збільшитися.

Що стосується президента Афганістану, то він під час теракту не постраждав. Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за масове вбивство людей.

Теракт на мітингу в Чарікарі Twitter @gowharbegom

Теракт на мітингу в Чарікарі Twitter @gowharbegom

Теракт на мітингу в Чарікарі Twitter @gowharbegom

Теракт на мітингу в Чарікарі Twitter @gowharbegom

Теракт в Афганістані afganhaber.com

Місце трагедії на мапі Twitter dokuz8HABER

#Afganistan Seçim Mitinginde büyük #patlama : 43 ölü. #Afgan Haber muhabirine konuşan Parvan Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin, şuana kadar 43 kişinin öldüğünü 31 kişinin yaralandığını açıkladı. https://t.co/cak7q5qkpR - AFGAN HABER (@HaberAfgan) September 17, 2019

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Gani'nin miting yaptığı Kabil yakınlarındaki Parvan bölgesindeki patlamada en az 24 kişi öldü. pic.twitter.com/C1W2avPWEZ - dokuz8HABER (@ dokuz8haber) September 17, 2019

very sadly another explosion near #mason square targeted a group of civilians. pic.twitter.com/OyTe1WI9Z2 - گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

the causalities due to #taliban suicide bomber n #charikar has reached to 24 deaths and 30 wounded people. #talibanCrimes #TalibanAttrocities pic.twitter.com/X6f55MUzdR - گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

BreakingNews! a motorcycle bomber blow himself n #charikar #parwan n front of a check point. pic.twitter.com/efDoKiBMnq - گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

Breaking New!

very sad a bomb targeted a gathering n #Kabul close to #Masod square.

Anyone targeting civilians r #AfgEnemy pic.twitter.com/qi6dDZ7x3U - گوهر بیگم (@gowharbegom) September 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Афганістану Кабулі 2 вересня пролунав вибух, який забрав життя 16 осіб. Ще майже 100 місцевих жителів були поранені.

Раніше в Кабулі вибух прогримів на весіллі. В результаті загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

