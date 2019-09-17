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17 вересня • оновлено в 14:40
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В Афганістані влаштували кривавий теракт: десятки загиблих

1.2т Читати матеріал російською

В Афганістані влаштували новий кривавий теракт. В результаті загинули 24 особи, ще 31 отримала поранення.

Як повідомляє Reuters, це трапилося 17 вересня у Чарікарі (провінція Парван). Вибух прогримів під час передвиборчого виступу президента країни Ашраф Гани (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Повідомляється, що на заході були присутні багато жінок із дітьми. На місці трагедії працюють рятувальники і медики, побоюючись, що кількість жертв може збільшитися.

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Що стосується президента Афганістану, то він під час теракту не постраждав. Поки жодне терористичне угрупування не взяло на себе відповідальність за масове вбивство людей.

Теракт на мітингу в Чарікарі

Теракт на мітингу в Чарікарі

Twitter @gowharbegom

Теракт на мітингу в Чарікарі

Теракт на мітингу в Чарікарі

Twitter @gowharbegom

Теракт на мітингу в Чарікарі

Теракт на мітингу в Чарікарі

Twitter @gowharbegom

Теракт на мітингу в Чарікарі

Теракт на мітингу в Чарікарі

Twitter @gowharbegom

Теракт в Афганістані

Теракт в Афганістані

afganhaber.com

Місце трагедії на мапі

Місце трагедії на мапі

Twitter dokuz8HABER

Як повідомляв OBOZREVATEL, у столиці Афганістану Кабулі 2 вересня пролунав вибух, який забрав життя 16 осіб. Ще майже 100 місцевих жителів були поранені.

Раніше в Кабулі вибух прогримів на весіллі. В результаті загинули щонайменше 63 особи і понад 180 отримали поранення.

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Місце
Афганістан
Тег
теракт
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
У вас всё ещё нет демократии? Тогда мы идем к вам)
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