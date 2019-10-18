У Афганістані в мечеті прогриміли вибухи: загинули понад 30 осіб

В Афганістані в провінції Нангархар 18 жовтня прогриміли два вибухи, внаслідок яких загинули понад 30 людей. Спочатку повідомлялося про 17 жертв.

Вибухівка була закладена в мечеті, передає "Інтферакс".Точна кількість потерпілих з'ясовується.

"Вибуховий пристрій спрацював під час п'ятничного намазу в мечеті селища Джодарі повіту Хаска-Міна провінції Нангархар, є жертви", – уточнили свідки.

Водночас у місцевому ЗМІ Pajhwok повідомили, що масове вбивство могло стати наслідком мінометного обстрілу, а не вибухів.

Провінція Нангарахар розташована на сході Афганістану, біля кордону з Пакистаном. У 2001 році там розміщувався комплекс моджахедів Тора-Бора, де переховувався терорист Усама бен Ладен.

Як писав OBOZREVATEL, у місті Джелалабад у понеділок, 7 жовтня, біля армійського автобусу прогримів вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 10 осіб, ще 27 отримали поранення.

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