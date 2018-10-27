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В Афганістані смертник протаранив базу центру безпеки: 7 загиблих, десятки поранених

1.7тЧитати матеріал російською

В Афганістані терорист-смертник на замінованому авто протаранив центр логістики сил безпеки.

У результаті теракту загинули щонайменше 7 осіб, ще 37 - постраждали, передає Pajhwok . Відзначається, що атака сталася вранці 27 жовтня у місті Майдан-Шахр (провінція Вардак).

Провінційний директор громадської охорони здоров'я Мохаммад Салім Асхаркхел підтвердив загибель семи людей, включаючи одного поліцейського.

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Відповідальність за теракт уже взяв на себе "Талібан".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день виборів у столиці Афганістану Кабулі, в результаті вибухів на виборчих дільницях загинули щонайменше 15 осіб.

Місце
Афганістан
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
современный терроризм своим рождением обязан КГБ СССР, теперешняя гебня продолжает "славные традиции"
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