В Афганістані скоїли замах на віцепрезидента: багато жертв і поранених. Відео

У столиці Афганістану Кабулі 9 вересня скоїли замах на віцепрезидента країни Амруллу Салеха, проте він залишився "неушкодженим". Водночас унаслідок вибуху щонайменше дві людини загинули, декілька охоронців політика отримали поранення.

За словами представників місцевого міністерства охорони здоров'я, всього в лікарню доставили два тіла й 12 постраждалих. Про це повідомляє DW (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що Салех їхав на роботу, коли на нього спробували вчинити напад. На шляху проходження кортежу політика в Кабулі вибухнув замінований автомобіль.

Відомо про щонайменше двох жертв вибуху в Кабулі і 12 поранених

Від детонації бомби вибухнув і магазин поряд, в якому продавалися газові балони. Хмару диму після вибуху було видно за кілька кілометрів від місця події.

МВС Афганістану повідомило, що внаслідок НП загинуло двоє людей, ще 12 поранено. Однак деякі ЗМІ заявляють про загибель чотирьох людей.

"Сьогодні вороги Афганістану знову спробували завдати шкоди Салеху, але їм не вдалося досягти своєї злісної мети", – прокоментував те, що трапилося, представник віцепрезидента Разван Мурад у Facebook.

На Амруллу Салеха скоїли замах

Сам Салех у своїй першій після нападу заяві на телебаченні сказав, що з ним усе гаразд і що він отримав лише легкі опіки. На екрані політик з'явився з пов'язкою на руці.

Обставини події з'ясовуються. Жодна група не взяла на себе відповідальність за неї. Видання наголошує, що віцепрезидент "відомий своєю антиталібською позицією", але таліби заперечують свою причетність. Зі свого боку інші новинні агентства заявляють, нібито вибух влаштував терорист-смертник.

"Сьогоднішній вибух у Кабулі не має нічого спільного з моджахедами Ісламського Емірату", – сказав офіційний представник "Талібану" Забіхула Муджахед.

Хмару диму після вибуху в Кабулі було видно за кілька кілометрів від місця події.

Відомо, що замах на Салеха скоєно перед початком внутрішньоафганських мирних переговорів, які заплановано провести в Катарі. Дату зустрічі представників уряду в Кабулі і радикально-ісламського руху "Талібан" поки не призначено.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час допитів захоплених афганських бойовиків американська розвідка з'ясувала, що російська військова розвідка таємно пропонувала бойовикам руху "Талібан" винагороди за вбивства військових міжнародної коаліції в Афганістані, враховуючи США.