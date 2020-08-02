В Афганістані прогримів потужний вибух поруч із в'язницею
Вибух у Джелалабаді. twitter.com/bsarwary
В афганському місті Джелалабад 2 серпня сталася потужний вибух поблизу в'язниці в четвертому міському районі.
За даними місцевого телеканалу Tolo News, машину, завантажену вибуховими речовинами, підірвав смертник.
Міністерство юстиції країни підтвердило факт вибуху, але поки не надало жодної інформації про можливих жертв інциденту.
У Джелалабаді прогримів вибух. nunn.asia
У соцмережах повідомили, що після вибуху було чутно звуки пострілів, ймовірно, біля апеляційного суду та в'язниці.
Вибух біля в'язниці. twitter.com/idreeszazai
Вибух біля в'язниці. twitter.com/sajeedakakar
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Афганістані 30 липня в місті Пул-е-Алам терорист підірвав автомобіль. Загинули щонайменше вісім мирних жителів, поранено ще 30.