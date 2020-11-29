В Афганістані прогримів потужний вибух біля військової бази: 21 жертва, 17 поранених

На сході Афганістану смертник підірвав вантажівку з вибухівкою біля бази збройних сил країни. Унаслідок теракту загинула щонайменше 21 людина, ще 17 отримали поранення.

Трагедія трапилася вранці 29 листопада в провінції Газні. Про це повідомляє Ariana News.

За словами офіційних осіб, під час вибуху використовувався військовий автомобіль "Хамві", він злетів у повітря недалеко від місцевого підрозділу громадської безпеки ЗС Афганістану.

Глава провінційної лікарні Мохаммад Хемат зазначив, що до медустанови було доставлено щонайменше 21 тіло, а також 17 поранених. Усі жертви й постраждалі – військовослужбовці афганської армії.

Поки жодне з екстремістських угрупувань, які діють у цьому регіоні Афганістану, не взяло на себе відповідальність за те, що сталося в Газні.

Як повідомляв OBOZREVATEL: