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В Афганістані обвалилася ''золота'' шахта: десятки загиблих

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В Афганістані в провінції Бадахшан обрушилася шахта по видобутку золота. Загинули щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє ВВС. У цій шахті місцеві жителі займалися пошуками золота на глибині приблизно 60 м.

Під час обвалу ще 15 осіб отримали травми. Постраждалі госпіталізовані. Їх стан медики оцінюють як важкий.

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В Афганістані обвалилася ''золота'' шахта: десятки загиблих

На місце події направлені рятувальники, але місцеві жителі вже почали витягувати тіла загиблих своїми силами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гірники опинилися в ''пастці'' російської шахти. Причиною НП став спалах монтажної піни.

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