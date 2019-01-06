В Афганістані обвалилася ''золота'' шахта: десятки загиблих

В Афганістані в провінції Бадахшан обрушилася шахта по видобутку золота. Загинули щонайменше 30 людей.

Про це повідомляє ВВС. У цій шахті місцеві жителі займалися пошуками золота на глибині приблизно 60 м.

Під час обвалу ще 15 осіб отримали травми. Постраждалі госпіталізовані. Їх стан медики оцінюють як важкий.

На місце події направлені рятувальники, але місцеві жителі вже почали витягувати тіла загиблих своїми силами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гірники опинилися в ''пастці'' російської шахти. Причиною НП став спалах монтажної піни.