В Афганістані ліквідували одного з ватажків "Аль-Каїди". Фото

Дар'я Дурова Світ 00:28, 25.10.2020

У провінції Газні в Афганістані ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі.

Операцію провели сили безпеки Афганістану, пише Reuters із посиланням на Національне управління безпеки країни.

Убито Абу Мухсіна аль-Масрі
Gulf Times

Терориста вважали заступником командира "Аль-Каїди", він був верховним лідером організації на індійському субконтиненті.

Аль-Масрі входив до списку найбільш розшукуваних терористів американського Федерального бюро розслідувань.

У США він підозрювався в матеріальній підтримці іноземної терористичної організації і змові з метою вбивства громадян Сполучених Штатів. За даними ФБР, бойовик був громадянином Єгипту.

Повідомлення ФБР про розшук терориста
fbi.gov

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня біля поліцейської дільниці в провінції Гор в Афганістані вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Загинули щонайменше 14 осіб і ще 119 отримали травми. Відомо, що серед поранених було 35 афганських силовиків, тоді як усі загиблі – цивільні.

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