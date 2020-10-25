В Афганістані ліквідували одного з ватажків "Аль-Каїди". Фото

У провінції Газні в Афганістані ліквідували одного з ватажків терористичної організації "Аль-Каїда" Абу Мухсіна аль-Масрі.

Операцію провели сили безпеки Афганістану, пише Reuters із посиланням на Національне управління безпеки країни.

Терориста вважали заступником командира "Аль-Каїди", він був верховним лідером організації на індійському субконтиненті.

Аль-Масрі входив до списку найбільш розшукуваних терористів американського Федерального бюро розслідувань.

У США він підозрювався в матеріальній підтримці іноземної терористичної організації і змові з метою вбивства громадян Сполучених Штатів. За даними ФБР, бойовик був громадянином Єгипту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня біля поліцейської дільниці в провінції Гор в Афганістані вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Загинули щонайменше 14 осіб і ще 119 отримали травми. Відомо, що серед поранених було 35 афганських силовиків, тоді як усі загиблі – цивільні.