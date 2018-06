В аеропорту Франкфурта загорівся літак, є постраждалі: фоторепортаж з місця НП

У понеділок, 11 червня, аеропорту німецького Франкфурта-на-Майні загорівся літак Airbus A340, в результаті чого постраждали шестеро людей.

Спочатку загорівся тягач літака, після чого вогонь перекинувся на лайнер, передає німецьке видання Bild.

За словами очевидців, над аеропортом піднявся стовп густого чорного диму.

Прес-секретар авіакомпанії Lufthansa заявив, що тягач мав відбуксирувати літак до виходу на посадку, де знаходилися пасажири. У момент загоряння лайнер був порожнім і мав виконати рейс до Філадельфії (США).

В результаті пожежі була пошкоджена кабіна пілота. Шестеро людей отримали ураження дихальних шляхів через їдкий дим.

Зазначається, що на момент пожежі робота аеропорту не припинялася.

В даний час з'ясовуються причини займання тягача, а також встановлюється розмір завданих збитків.

Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE