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В аеропорту Франкфурта загорівся літак, є постраждалі: фоторепортаж з місця НП

1.2тЧитати новину російською

У понеділок, 11 червня, аеропорту німецького Франкфурта-на-Майні загорівся літак Airbus A340, в результаті чого постраждали шестеро людей.

Спочатку загорівся тягач літака, після чого вогонь перекинувся на лайнер, передає німецьке видання Bild.

Bild

Bild

За словами очевидців, над аеропортом піднявся стовп густого чорного диму.

Twitter Paul

Twitter Paul

Прес-секретар авіакомпанії Lufthansa заявив, що тягач мав відбуксирувати літак до виходу на посадку, де знаходилися пасажири. У момент загоряння лайнер був порожнім і мав виконати рейс до Філадельфії (США).

Twitter Paul

Twitter Paul

В результаті пожежі була пошкоджена кабіна пілота. Шестеро людей отримали ураження дихальних шляхів через їдкий дим.

Twitter JACDEC

Twitter JACDEC

Зазначається, що на момент пожежі робота аеропорту не припинялася.

В даний час з'ясовуються причини займання тягача, а також встановлюється розмір завданих збитків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 червня в польському Жешуві впав український легкомоторній літак. В результаті постраждали три людини, серед них - нардеп від Радикальної партії Юрій Чижмарь.

Місце
НімеччинаФранкфурт на Майні
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