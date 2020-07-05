У Грецію не пустили туристів з Києва: вони ночували в ізоляторі без їжі і води

В аеропорту Афін затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції двома рейсами з Києва.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на одного із затриманих пасажирів, їх не пустили в країну через заборону на в'їзд в ЄС громадян третіх країн.

Українці прибули до Афін у суботу ввечері рейсами авіакомпанії Ryanair (вилетів з "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів з аеропорту "Київ" о 18:45).

Після прибуття під час паспортного контролю 17 громадянам України було відмовлено у в'їзді в країну. Серед затриманих – 15 дорослих і двоє дітей 8 і 9 років.

Пасажирів в автозаку відвезли у поліцейський ізолятор на території аеропорту і розмістили на ніч у камерах, і дітей також (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У них забрали всі речі, зокрема ноутбуки, дозволивши залишити телефони, але без зарядних пристроїв.

Українці скаржаться на погані умови утримання і антисанітарію: на підлозі лежать мертві таргани, в туалетах немає мила і туалетного паперу, але їм дозволили купити за свій рахунок. Також їм не надають воду та їжу.

За словами пасажирів, вранці вони зв'язалися з консулкою, яка сказала їм, що українці не мали права на в'їзд і повинні повертатися в Україну тими самими рейсами. Обидва рейси будуть лише у вівторок. Вона також пообіцяла зв'язатися з місцевою владою, щоб допомогти у вирішенні даної ситуації.

Крім того, українці дзвонили на "гарячу лінію" МЗС, де їм пообіцяли розібратися в ситуації та надати допомогу.

Пізніше в департаменті консульської служби МЗС України повідомили УНН, що консул купила води, засоби гігієни і виїхала в аеропорт. Від грецької влади отримано відповідний дозвіл на відвідування пасажирів.

"Наше посольство в Греції відразу після того, як стало відомо про непропуск наших громадян, почало займатися цією справою. Завтра з цього приводу буде надано розгорнутий коментар. Зараз можу порадити всім нашим громадянам, які мають намір подорожувати в цей непростий з точки зору епідеміологічної ситуації період, планувати свої поїздки виключно після отримання з офіційних джерел актуальної інформації про можливості/порядок в'їзду в ту чи іншу іноземну країну", – сказав представник відомства.

eurointegration.com.ua

Нагадаємо, в'їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЄС затвердив список країн, з яких дозволений в'їзд: Україна в нього не потрапила.