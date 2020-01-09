В Абхазії спалахнув протест: люди взяли штурмом "адміністрацію президента". Фото і відео

На окупованій РФ грузинській території Абхазії вдень 9 січня почалися масові протести з вимогою нових виборів. Дії опозиційних мітингувальників призвели до пошкоджень майна і постраждалих.

Зокрема, декілька сотень людей зібралися в центрі Сухумі, виламали двері будівлі "адміністрації президента" й взяли її штурмом. Про це повідомляють "РИА Новости" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами заступника міністра внутрішніх справ Абхазії Беслана Багателії, правоохоронці ненадовго витіснили протестувальників із будівлі.

Протест в Абхазії

"Тих, хто увірвався до будівлі, видворили", – сказав він.

Але при спробі прорватися через охорону вони встигли виламати двері, а також розбили скло у вікнах. У самій "адміністрації" протестувальники теж розтрощили двері, пошкодили оргтехніку й розкидали речі на столах.

В результаті своїх же дій люди отримали травми, зазначається, що декількох із них доставили до медустанови.

Протести в Абхазії Скриншот із відео

Пізніше учасники протесту змогли безперешкодно заходити в будівлю "адміністрації", повідомляє Telegram-канал "RT на русском".

Як заявив віцеспікер парламенту самопроголошеної республіки, рада безпеки Абхазії збирається на термінове засідання.

Протести в Абхазії Скриншот із відео

Зазначається, що в такий спосіб опозиціонери висловлюють своє невдоволення результатами виборів глави Абхазії. Чинний лідер Рауль Хаджімба обійшов свого конкурента, кандидата від опозиційної партії Алхаса Квіцінію, всього на 1%.

Протести в Абхазії Скриншот із відео

Він же звернувся до суду, заявивши, що переможець має набрати голосів у сумі більше, ніж той, хто програв і графа "Проти всіх".

Мітингувальники також продовжують вимагати призначити нові вибори.

Протест в Абхазії Скриншот із відео

Протест в Абхазії Скриншот із відео

Протест в Абхазії Скриншот із відео

Протест в Абхазії Скриншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося моторошне фото руїн захопленої Росією грузинської Абхазії. На ньому видно зруйновані будівлі, на дахах яких почали рости дерева, і запустіння.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал