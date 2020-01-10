В Абхазії проведуть повторні вибори "президента": мітингувальники здобули перемогу

"Верховний суд" невизнаної Абхазії в п'ятницю, 10 січня, скасував рішення "Центрвиборчкому" про результати виборів "президента" і постановив призначити повторне голосування.

Про це повідомляє ТАСС. У такий спосіб, судова колегія задовольнила касаційну скаргу опозиціонера Алхаса Квіцінії на рішення суду першої інстанції, який визнав законними підсумки другого туру виборів "президента".

"Колегія з адміністративних справ "Верховного суду" визначила рішення за позовною заявою. Скасувати рішення "ЦВК" про підсумки виборів. Призначити повторні вибори у встановлені законом терміни", – сказав суддя Темур Тарба.

В Абхазії проведуть повторні вибори "президента" RT

При цьому постанова суду вже набрала чинності з моменту проголошення.

Як уточнила адвокатка позивача Інга Габелія, "в порядку нагляду є такий шанс оскаржити, але це рішення набрало чинності і підлягає негайному виконанню, навіть звернення до нагляду не є підставою для призупинення рішення касаційної колегії "Верховного Суду", яке винесено сьогодні".

Представник "ЦВК" вже заявив: "Нові президентські вибори в Абхазії повинні пройти протягом 2 – 3 місяців. У законі встановлені терміни – мінімальний термін два місяці, максимальний – три".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій РФ грузинській території Абхазії вдень 9 січня почалися масові протести з вимогою нових виборів.

Увечері того ж дня стало відомо, що "спікер парламенту" Абхазії Валерій Кварчія був госпіталізований із серцевим нападом.

О 21:00 з'явилася інформація, що "парламент" проголосував за відставку "президента" Рауля Хаджимби. Однак він заявив, що продовжить виконувати свої обов'язки.

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