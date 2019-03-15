"Узурпатори береги поплутали": зухвалого посла Путіна в Білорусі "повернули на землю"

У мережі виник ажіотаж навколо скандального російського посла в Мінську Михайла Бабича, який висловлювався про входження Білорусі до складу РФ.

Після слів дипломата МЗС Білорусі різко відповіло йому, вказавши, що слід розуміти різницю між федеральним округом і незалежною державою.

Реакція Мінська обурила і кремлівського журналіста Дмитра Смирнова, який заявив: "Всі, звичайно, давно звикли до вільної риторики білоруських офіційних осіб, але публічний випад на адресу Бабича - це за межею. Образа посла - образа країни".

Однак користувачі мережі висловили протилежну думку, розкритикувавши Смирнова і політику РФ відносно сусідньої держави.

"Узурпатори сваряться - тільки тішаться", "Це Бабич береги поплутав, коли про Білорусь в такому тоні говорив", "Повернули на землю, в чому проблема?" - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бабич також зважився провести в Мінську прес-конференцію з приводу 5 років анексії Криму Росією, однак місцева влада різко відреагувала на його плани.

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