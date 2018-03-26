Уже горів: з'ясувалися показові факти про ТЦ в Кемерово

Минулого тижня в ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово вже був інцидент із задимленням, однак керівництво проігнорувало цей "дзвіночок".

Про це розповідають місцеві жителі, пише Life.

"Я сам кемеровчанин. З приводу "Зимової вишні". Минулого тижня вже був якийсь інцидент із задимленням. Всім було пофіг. Крім цього, ТЦ перероблений зі старого будинку колишньої фабрики, яка зовсім не пристосована до такого потоку людей. Як за весь час цей ТЦ не закрили за такі порушення - питання до пожежної інспекції та міської адміністрації", - розповів один з них.

Також журналісти звертають увагу на те, що в листопаді 2017 року роботу ТРК "Зимова вишня" була повністю зупинена з технічних причин. Виявилося, що в будівлі два дні не було електрики. А саме проблеми з проводкою зараз називають однією з ймовірних причин пожежі в торговому центрі.

Як повідомляв "Обозреватель", число загиблих у результаті пожежі в ТЦ "Зимова вишня", який знаходиться в російському Кемерово, досягло 55 осіб.

За офіційними даними Слідчого комітету РФ, ще 84 постраждали. Відзначається, що у зниклих практично немає шансів. На даний момент їх точна кількість з'ясовується.