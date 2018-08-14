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Михайло Крутіхін
Михайло Крутіхін
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Уважаю Лайму Вайкуле за отказ ехать в оккупированный Крым!

6.5тЧитати новину російською

Про Лайму Вайкуле.

Зимой то ли 1983, то ли 1984 года мы с моим другом Виктором Ногиным, светлая ему память, проживали какое-то время в Риге, в гостинице "Латвия". Испытывали страшный дефицит наличных и экономили на всём. Но вечером исправно шли в бар в подвале гостиницы, заказывали по 50 миллиграммов лимонной водки (подавали ее почему-то в широких бокалах-блюдцах) и сидели над этой скромной порцией напитка весь вечер и полночи.

Новини
Лайма, ты за все ответишь и за всех!

Шли мы туда исключительно из-за Лаймы, и главным зрелищем были не ее выступления, а репетиции перед началом программы. Как же она выкладывалась! Выскочит на пару секунд к бару, выпьет чашечку кофе - и снова работать до изнеможения. Артистка с большой буквы. Талант и труд. Мы в нее оба тогда влюбились (да простят нам это наши Галки).

Ей тогда на большую эстраду хода не было - репертуар был исключительно англоязычный и непатриотичный. Но понимавшие знатоки хорошо знали про бар в "Латвии".

За отказ ехать в оккупированный Крым - уважаю.

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Автор
Михайло КрутіхінМихайло Крутіхін
Тема
російська пропаганда
Особа
Лайма Вайкуле
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Михаила Крутихина
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Присоединяюсь к мнению автора.
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
А может Лайме тоже дать звание Героя Украины?🤔
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