С.Собянин: ...когда Севастополь не был в составе России...

В.Путин: ...Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.

С.Собянин: Мы ощущали это.

http://kremlin.ru/events/president/news/58872

Эти два утверждения В.Путина – про Крым и Севастополь – не соответствуют действительности.

1. "Незаконная передача Крыма"

Статья 16 Конституции РСФСР 1937 г. и статья 15 Конституции УССР 1937, действовавшие в 1954 г., устанавливали, что территории союзных республик не могут быть изменены без их согласия. Описание правомочий, какими обладает союзная республика в части определения ее границ, содержится в статье 19 Конституции РСФСР и статье 19 Конституции УССР. В статье 16 конституции РСФСР (аналогичное содержание статьи 15 конституции УССР) ведению союзной республики в лице ее высших органов власти и органов государственного управления относились:

в) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых краев и областей, а также новых автономных республик и областей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и районного деления автономных советских социалистических республик и автономных областей;

д) установление границ и районного деления краев и областей...

Таким образом, в ведении самой союзной республики находились вопросы изменения границ автономных республик, автономных областей, границ и районного деления краев и областей внутри союзной республики.

Что же касается полномочий по изменению границ между союзными республиками, то они, согласно Конституции СССР 1936 г. (в редакции от 8 августа 1953 г.), относились к ведению Союза ССР:

Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:

д) утверждение изменений границ между союзными республиками;

Следовательно, полномочия по принятию решений об изменении границ между союзными республиками принадлежали Президиуму Верховного Совета СССР и Верховному Совету СССР.

Именно эти органы и приняли требовавшиеся согласно действовавшему тогда законодательству решения о передаче Крымской области из РСФСР в УССР.

Новини Путинские понты не несут угрозу

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 19 февраля 1954 года

О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР

Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССРК.Е. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССРН.М. ПЕГОВ

Москва, Кремль.

19 февраля 1954 года

https://ru.wikisource.org/wiki/ Указ_Президиума_ВС_СССР_от_19.02.1954_о_передаче_Крымской_области_из_состава_РСФСР_в_состав_УССР

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ЗАКОН

О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

К.ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР

Н.ПЕГОВ

Москва, Кремль

26 апреля 1954 года

https://ru.wikisource.org/wiki/ Закон_СССР_от_26.04.1954_О_передаче_Крымской_области_из_состава_РСФСР_в_состав_Украинской_ССР

Новини Новая политическая реальность Путина

Это тот самый Закон Верховного Совета СССР, о якобы отсутствии которого заявил Путин.

Аналогичная процедура (принятие законов Верховным Советом СССР или же принятие указов Президиумом Верховного Совета СССР при наличии представлений со стороны Президиумов Верховных Советов союзных республик и при отсутствии предварительных решений Верховных Советов союзных республик) применялась и при других изменениях границ между союзными республиками:

Закон СССР от 31 марта 1940 г. "О преобразовании Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику".

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 года "О ликвидации Карачаевской автономной области и об административом устройстве ее территории".

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1956 года "О частичном изменении границы между Казахской ССР и РСФСР".

Закон Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. "О преобразовании Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и включении Карельской АССР в состав РСФСР".

Таким образом, первое утверждение В.Путина о якобы "незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР" не соответствует действительности, передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году была произведена в точном соответствии с действовавшим в то время законодательством СССР.

2. "Забытый Севастополь в составе России"

Что касается города Севастополь, то использованный В.Путиным по отношению к нему термин "город центрального подчинения" в советской административной практике не использовался.

Использовался другой термин – "город республиканского подчинения".

В период с 1955 г. по 1991 г. в списке городов республиканского (РСФСР) подчинения было только два таких города – Москва и Ленинград. Города Севастополь в этом списке не было. В эти годы Севастополь находился в списке городов республиканского подчинения в составе Украины.

См.: РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1981 года (сс. 5 и 510),

а также:

Территориальное деление РСФСР с 1961 по 1991 год

Города республиканского подчинения

Москва

Ленинград

и

Административное деление УССР на 1 апреля 1963 года

список городов республиканского подчинения:

Киев

Севастополь

Согласно справочнику СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 г., изданному Президиумом Верховного Совета СССР, Севастополь находился именно там, куда его и передали в 1954 г., – в составе Украинской ССР, в которой он (нарядy с Киевом) получил статус города республиканского (Украинской ССР) подчинения:

О нахождении Севастополя в составе Украины свидетельствуют и данные Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов. В списке городов РСФСР Севастополя нет, зато он есть в списке городов Украинской ССР:

- Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу;

- Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу Украинская ССР

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ussr59_reg2.php

По данным Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г., проведенных уже в то время, когда непосредственно сам В.Путин был президентом и премьер-министром России, в составе Российской Федерации г.Севастополя не было:

- Численность населения городских населенных пунктов Российской Федерации

http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus10_reg2.php

Зато он легко находится в составе Украины:

- Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/urban-rural/

Таким образом, и второе утверждение В.Путина "про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России" не соответствует действительности. Севастополь не был забыт,в 1954 г. он был передан в состав Украинской ССР, в которой он получил статус города республиканского (УССР) подчинения.