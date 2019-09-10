Минулого тижня ЗМІ повідомили про чергові втрати Росії в Сирії. 4 вересня у районі населеного пункту Джурин (зона деескалації "Ідліб") загинуло три офіцери, а ще двох сильно поранили.

Вони в складі групи з восьми осіб, не перетинаючи лінію конфлікту, рухалася в опорний пункт. Приблизно за 30 м до спостережного поста сталися два вибухи мін, які й забрали життя військових.

Цікаво, що першими про підрив офіцерів ЗС РФ на мінах повідомило російське видання "Ведомости" з посиланням на джерела. При цьому міноборони РФ спростовавло інформацію про втрати.

Российские военные в Сирии

Такий підхід йде в розріз з прийнятою практикою: участь у війні в Сирії Росія визнає та намагається всіляко героїзувати її учасників (на відміну від ""НасТамНет-ов" в Україні). Доволі ж часте замовчування фактів загибелі та поранень військових може бути пов’язане не тільки через бажання занизити траурну статистику по непопулярній у населення темі.

А ще й тому, що як правило мова йде про втрати внаслідок участі військових у аморальних вчинках (зґвалтуваннях, мародерстві, грабунках), смертях внаслідок грубого порушення заходів безпеки (недбалість та профанація), "пропавшими без вісти". А також про ті випадки, де не залишилось ідентифікованих залишків тіл і не має кого хоронити (у т.ч. в прямому сенсі немає чим заповнити "цинк").

"…не було можливості назбирати крові з піском для ДНК.."

Подібний випадок стався ще на початку цього року – 22 лютого в сирійській провінції Дейр-ер-Зор загинуло 4 особи.

Незважаючи на сувору цензуру, інформація щодо їх загибелі активно обговорювалась в іноземних ЗМІ та на спеціалізованих форумах. Міністерство оборони РФ вимушено було підтвердили гибель трьох військових, не вказуючи прізвищ загиблих, обставин та причин, які призвели до трагедії. Однак попри наміри керівництва МО РФ приховати дану подію, через кілька тижнів стали відомі і прізвища загиблих: це командир 30 окремої мотострілкової бригади (дислокація в м.Самара) полковник Єловенко Віктор Володимирович і майор Сухрад Каримов.

Відомо, що автомобіль на якому рухались загиблі військові, перебував без супроводження озброєної охорони та умисно відхилився від запланованого маршруту свого руху (що вже викликає значні сумніви стосовно мети та напрямку їх пересування, адже російські військові не раз відмічалися у військовому свавіллі).

полковник ВС РФ Виктор Еловенко

Безпосереднім винуватцем смертей став полковник Єловенко. Саме він порушив всі воєнні канони, наказавши залишити конвой і по його вині внаслідок засідки загинули люди.

Підрив їх на фугасі був такої потужності, що, за словами офіцерів ФСБ "не було можливості назбирати крові з піском для ДНК ідентифікації та розподілу останків".

Це, до слова, стало однією з причин витоку інформації – відбувся скандал навколо ідентифікації останків одного із загиблих російських офіцерів (майора С.Каримова), родичі якого не погодились визнавати його загибель та підняли шум.

Дві війни – дві різниці

На Донбасі російські військові, які незаконно там присутні, звільняються із збройних сил РФ по документах попереднім числом (або з відкритою датою) та зараховуються у "добровольці" для захисту міфічного "руського мира".

А от в Сирії ситуація дещо інша: туди Росія разом з військовим контингентом відправила власні тіньові приватні військові кампанії (ПВК). Тому коли проводяться операції, які не зручні для російського іміджу, і з’являється інформація про загиблих кадрових військових збройних сил Російської Федерації, то ці військові за майже до автоматизму відпрацьованою процедурою поголовно стають учасниками вищевказаних ПВК.

Якщо врахувати, що загибель російських військовослужбовців сталась напередодні 23 лютого – "Дня захисника Отечества", то скоріш за все російські офіцери просто хотіли влаштувати собі "свято та розваги", використовуючи неформальні зв’язки та можливості місцевих польових командирів.

Поряд з старшими офіцерами загинув і курсант, який стажувався в ролі перекладача. І це теж привід для командування приховувати загибель.

"Солдат не жалеть, бабы еще нарожают!" - маршал Жуков

Такі випадки приховування загибелі своїх військовослужбовців є яскравим прикладом цинічного та байдужого відношення Москви до них. За часів Другої світової війни солдатам, які в ході бойових дій вважалися зниклими безвісти, або потрапили в полон, вішалось клеймо "ворога народу". А після цього їх сім’ї не забезпечувались матеріальною допомогою та такими необхідними в ті часи пайками. Та й взагалі життя наступних поколінь перетворювалось на виживання.

Нинішня ж Росія продовжує цю згубну радянську практику: створює "добровольчі" підрозділи та чисельні ПВК (приватні військові кампанії) для проведення незручних для російського іміджу операцій. А потім зараховує до їх складу звільнених заднім числом військовослужбовців, які дискредитували себе в ході захисту "русского мира" чи під час сумнівної діяльності навіть в офіційних операціях під прапором РФ.

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