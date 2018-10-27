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''Усі карти в наших руках'': Трамп зробив неоднозначне послання Путіну

7.8тЧитати матеріал російською

Сполучені Штати Америки мають всі карти на руках у питанні діалогу з Росією.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час виступу в штаті Північна Кароліна. Таким чином він прокоментував липневу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі, передає "Голос Америки".

"Усі карти в наших руках, бо ми свинка-скарбничка, на яку всі хочуть напасти, яку хочуть пограбувати, у якої хочуть красти. Усі карти у наших руках", - наголосив американський лідер.

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При цьому зустріч із Путіним Трамп назвав "чудовою". Президент США також заявив, що завдяки його зусиллям країни-члени НАТО серйозніше почали ставитися до витрат на власну оборону.

Нагадаємо, раніше президент США сказав, що його перемога на президентських виборах в 2016 році стала найгіршим, що сталося з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним в Парижі 11 листопада. Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розповів, що глава Білого дому запросив російського колегу до Вашингтона на початку 2019 года ..

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особи
Дональд ТрампВолодимир Путін
Місце
США
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
"советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что глава Белого дома пригласил российского коллегу в Вашингтон в начале 2019 года.." ---- Настоящим приглашением пуйлу предписывается иметь при себе не менее 100 грамм вазелина. Допускается замена на интимную смазку от известных мировых производителей.
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Michael Kuksov, фюрер бандер нахрен никому не сдался.. С этого дерьма взять нечего, одна зараза..))
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Levitsky Valery, Ты думаешь, они и Порошенко позовут? Так его уже можно без вазелина- разработано!
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