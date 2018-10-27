''Усі карти в наших руках'': Трамп зробив неоднозначне послання Путіну

Сполучені Штати Америки мають всі карти на руках у питанні діалогу з Росією.

Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп під час виступу в штаті Північна Кароліна. Таким чином він прокоментував липневу зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним в Гельсінкі, передає "Голос Америки".

"Усі карти в наших руках, бо ми свинка-скарбничка, на яку всі хочуть напасти, яку хочуть пограбувати, у якої хочуть красти. Усі карти у наших руках", - наголосив американський лідер.

При цьому зустріч із Путіним Трамп назвав "чудовою". Президент США також заявив, що завдяки його зусиллям країни-члени НАТО серйозніше почали ставитися до витрат на власну оборону.

Нагадаємо, раніше президент США сказав, що його перемога на президентських виборах в 2016 році стала найгіршим, що сталося з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним в Парижі 11 листопада. Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розповів, що глава Білого дому запросив російського колегу до Вашингтона на початку 2019 года ..