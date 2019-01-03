Усе залежить від України: Путіну напророкували переломний рік

Відносини між Україною і Росією у 2019 році залежатимуть від двох чинників: виборів в Україні і ситуації у РФ, за якої може впасти режим Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий, передає "Апостроф". За його словами, найбільш серйозним і важливим фактором у розвитку ситуації між Україною і Росією є позиція президента України.

"Сьогодні його позиція – це спроба зберегти порівняну стабільність. У 2019 році може відбутися наступне – якісь серйозні зміни в Росії, які автоматично призведуть до припинення цієї провокації, або серйозні дії України, які теж можуть привести до зміни ситуації", – підкреслив він.

Володимир Путін Главком

У той же час Боровий стверджує, що не бачить із боку України бажання українських політиків кардинально вплинути на ситуацію.

"Можливо, новий президент і новий склад Ради постараються змінити ситуацію. Тому все залежить від України", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналітик Atlantic Council, економіст Андерс Аслунд спрогнозував, що агресія Росії проти України в 2019 році загостриться біля адміністративного кордону з анексованим Кримом.