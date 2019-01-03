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Усе залежить від України: Путіну напророкували переломний рік

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Відносини між Україною і Росією у 2019 році залежатимуть від двох чинників: виборів в Україні і ситуації у РФ, за якої може впасти режим Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський опозиціонер Костянтин Боровий, передає "Апостроф". За його словами, найбільш серйозним і важливим фактором у розвитку ситуації між Україною і Росією є позиція президента України.

"Сьогодні його позиція – це спроба зберегти порівняну стабільність. У 2019 році може відбутися наступне – якісь серйозні зміни в Росії, які автоматично призведуть до припинення цієї провокації, або серйозні дії України, які теж можуть привести до зміни ситуації", – підкреслив він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

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У той же час Боровий стверджує, що не бачить із боку України бажання українських політиків кардинально вплинути на ситуацію.

"Можливо, новий президент і новий склад Ради постараються змінити ситуацію. Тому все залежить від України", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аналітик Atlantic Council, економіст Андерс Аслунд спрогнозував, що агресія Росії проти України в 2019 році загостриться біля адміністративного кордону з анексованим Кримом.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
="В то же время Боровой утверждает, что не видит со стороны Украины желания украинских политиков разрешить эту ситуацию."= Блдь, а как украинским политикам разрешать ситуацию, если кацапы ждут только капитуляцию? И зачем капитулировать, если козломордия в полной изоляции и деградации, через пару-тройку лет ситуация разрешится сама-собой, правда цапьё к тому времени друг-друга жрать будут...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
UaDonetsk Umka, ну уровень "изоляции" России наблюдали весь 2018 год на различных международных мероприятиях, в том числе и ЧМ по футболу. Да и порванная экономика вполне себя не плохо чувствует и показывает хоть и не большой, но рост. И не "бумажный", как у Украины, а вполне себе реальный.
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