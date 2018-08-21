Усе попливло перед очима: у Британії стався новий інцидент через "Новачка"

Британець Чарлі Роулі, який пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, знову потрапив до лікарні.

З моменту його виписки пройшов місяць, пише The Guardian з посиланням на брата Роулі Метью.

За його словами, Чарлі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії у лікарні, яка займається проблемами із зором. Так, потерпілий скаржиться на втрату можливості бачити.

Чарлі Роулі і Дон Стерджесс

"Він якось сказав мені, що тепер не може бачити - у нього все розпливається перед очима. Це не дуже добре", - розповів брат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі були знайдені без свідомості 30 червня у місті Еймсбері. Воно розташовується в 10 км від Солсбері. За день до цього британські ЗМІ повідомили, що до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії причетні двоє росіян.