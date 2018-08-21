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ПолітикаЕкономіка

Усе попливло перед очима: у Британії стався новий інцидент через "Новачка"

4.6тЧитати новину російською

Британець Чарлі Роулі, який пережив отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новачок" у Еймсбері, знову потрапив до лікарні.

З моменту його виписки пройшов місяць, пише The Guardian з посиланням на брата Роулі Метью.

За його словами, Чарлі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії у лікарні, яка займається проблемами із зором. Так, потерпілий скаржиться на втрату можливості бачити.

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Чарлі Роулі і Дон Стерджесс

"Він якось сказав мені, що тепер не може бачити - у нього все розпливається перед очима. Це не дуже добре", - розповів брат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 44-річна Дон Стерджесс і 45-річний Чарлі Роулі були знайдені без свідомості 30 червня у місті Еймсбері. Воно розташовується в 10 км від Солсбері. За день до цього британські ЗМІ повідомили, що до отруєння Скрипаля та його дочки Юлії причетні двоє росіян.

Місце
Великобританія
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Викторна Татьяна
Викторна Татьяна
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Бомжара просек прибыльную тему и теперь будет её доить столько, сколько сможет. Жадный и тупой бомж. А он, случайно, не хохол? По замашкам очень похож.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
вот со Скрипалями через 4 минуты преступление раскрыли (лично в парламенте выдвинула обвинения премьер-министр) - Путин отдал приказ, ФСБ исполнило, а тут несколько месяцев не могут понять - откуда вопше етот новичок там взялся?
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