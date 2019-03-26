"Усе по-старому!" З'явилася реакція ООН на рішення Трампа по Ізраїлю

Організація Об'єднаних Націй має намір продовжувати політику невизнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами, незважаючи на політичну декларацію, яку підписав президент США Дональд Трамп.

Про це заявив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає "Укрінформ". "Політика ООН по Голанських висотах знайшла відображення у відповідних резолюціях Ради Безпеки, і ця політика не змінилася", — запевнив він.

Дюжжарік ще раз підкреслив, що Ізраїль захопив частину території Сирії в 1967 році.

"112 Україна"

За його словами, позиція генсека ООН у цьому питанні також залишається незмінною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами. Відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху американський лідер підписав у понеділок, 25 березня.

Дипломатичні відомства Росії і Сирії різко відреагували на це рішення.

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