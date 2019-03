Усе оточене поліцією: в Новій Зеландії знову сталася НП

У Новій Зеландії в неділю, 17 березня, була терміново зупинена робота аеропорту Данідін.

За даними ЗМІ, там знайшли невідомий предмет. Будівля повністю оточена поліцією, пише місцеве видання Otago Daily Times.

"Поліція знаходиться на місці, команда фахівців прибула, щоб встановити природу предмета", – сказано в заяві поліції.

Джерело повідомило, що на місце викликали команду саперів.

#UPDATED : Dunedin Airport is closed after a report of suspicious package , police have confirmed. https://t.co/Rn27Dl98Oj