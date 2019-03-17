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Усе оточене поліцією: в Новій Зеландії знову сталася НП

2.1тЧитати матеріал російською

У Новій Зеландії в неділю, 17 березня, була терміново зупинена робота аеропорту Данідін.

За даними ЗМІ, там знайшли невідомий предмет. Будівля повністю оточена поліцією, пише місцеве видання Otago Daily Times.

"Поліція знаходиться на місці, команда фахівців прибула, щоб встановити природу предмета", – сказано в заяві поліції.

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Аеропорт Данідін

Аеропорт Данідін

Arrow International

Джерело повідомило, що на місце викликали команду саперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Нова Зеландія
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