Усе оточене поліцією: в Новій Зеландії знову сталася НП

У Новій Зеландії в неділю, 17 березня, була терміново зупинена робота аеропорту Данідін.

За даними ЗМІ, там знайшли невідомий предмет. Будівля повністю оточена поліцією, пише місцеве видання Otago Daily Times.

"Поліція знаходиться на місці, команда фахівців прибула, щоб встановити природу предмета", – сказано в заяві поліції.

Джерело повідомило, що на місце викликали команду саперів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Теракт в Новій Зеландії трапився в ніч на 15 березня. Група людей хлоднокровно розстріляла дві мечеті та міську лікарню, в результаті чого загинули 49 осіб.

Пізніше два вибухи прогриміли в районі вокзалу і торгового центру, але поліція вчасно виявила бомби і знешкодила їх.

У ЗМІ з'явилося відео холоднокровного розстрілу, що нібито було знято стрільцем.

У терориста була зброя з нанесеними "ключовими моментами для становлення європейської цивілізації".

Російська організація "Вірне козацтво" заявила, що соратники Тарранта можуть бути пов'язані з Україною.