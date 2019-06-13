"Усе гірше й гірше!" Путін висловився про відносини з Трампом

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відносини російської влади зі США стають гіршими з кожним днем.

Таке висловлювання прозвучало в інтерв'ю телеканалу "Мир". "Відносини деградують, стають все гіршими й гіршими", — сказав він.

Водночас Путін поскаржився, що за останні роки Штати ухвалили декілька десятків рішень, пов'язаних із санкціями. Він висловив надію, що після саміту G20 у японській Осаці Росія і США зможуть знайти конструктивні рішення для співпраці в економіці.

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"Ми дуже розраховуємо, що здоровий глузд врешті-решт переможе", – сказав глава РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп має намір зустрітися з Путіним під час саміту G20 у Японії. Він запланований на 28-29 червня і пройде в місті Осака.

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