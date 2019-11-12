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12 листопада • оновлено в 22:18
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Уряд Польщі подав у відставку: що відомо

1.3т
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Уряд Польщі у вівторок, 12 листопада, на чолі з Матеушем Моравецьким пішов у відставку.

Це пов'язано з проведеними раніше (13 жовтня) парламентськими виборами в країні, перемогу на яких здобула правляча партія "Право і справедливість" із результатом 43,59% голосів, отримавши 235 мандатів у сеймі з 460, передає "Польське радіо".

Виступаючи перед депутатами сейму 9-го скликання, глава уряду підбив підсумки двох років свого правління.

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Після засідання в нижній палаті парламенту прем'єр-міністр відправився до Президентського палацу, де під час особливого протокольного заходу подав у відставку перед президентом Польщі.

Із моменту першого засідання сейму і прийняття відставки уряду, згідно із законодавством, у президента Польщі є 14 днів на призначення нового глави уряду, який представить свій кабінет міністрів, а також на прийняття урядом присяги.

Нагадаємо, в новому уряді Польщі збережуть свої пости міністр національної оборони Маріуш Блащак, міністр закордонних справ Яцек Чапутовіч, міністр юстиції Збігнєв Зьобро, міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, який також продовжить координувати спецслужби.

Матеуш Моравецький

Матеуш Моравецький

CrowdMedia

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що заробітчани з України додали близько 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

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Особа
Матеуш Моравецький
Місце
Польща
Тег
політика
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и топор фспину! Do widzenia, Pan Moravecki! Nie będziemy się nudzić!
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